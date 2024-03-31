تعرف على تفاصيل مران الهلال استعدادًا لمواجهة الأخدود

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مشاركة اللاعب سعود عبد الحميد بعد غيابه الفترة الماضية بسبب وفاة والده.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة الأخدود، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في مباراة الشباب، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

ميتروفيتش في العيادة:

وتواجد ميتروفيتش في عيادة النادي، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مجريات لقاء الشباب، حيث سيجري اللاعب مساء الإثنين أشعة على موضع الإصابة.

مشاركة لودي:

شارك رينان لودي في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

فيما أجرى عبد الإله المالكي، مرانًا لياقيًا بدأ في صالة الإعداد البدني قبل أن يكمله بأداء تدريبات متنوعة بالكرة.

جدير بالذكر أن الهلال حقق الانتصار المتتالي رقم 30، بعد الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.