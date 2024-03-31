جيسوس ينافس جاياردو على جائزة أفضل مدرب لشهر مارس

ينافس جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، نظيره مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” بأن جيسوس وجاياردو مرشحان لجائزة أفضل مدرب لشهر مارس.

وحقق الهلال مع جيسوس رقمًا تاريخيًا بتحقيقه انتصارات متتالية وصل عددها إلى 30 انتصار، وذلك بعدما فاز الزعيم على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة والعشرين.

وفي نفس الجولة ببطولة الدوري السعوي نجح فريق الاتحاد في الفوز على الفيحاء الفيحاء بثلاث أهداف مقابل هدف، في آخر ظهور له بالبطولة المحلية.