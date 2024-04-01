موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم بدوري روشن

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء اليوم الإثنين في ديربي جدة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم:

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والاتحاد في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة SSC.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الاتحاد بهدف نظيف سجله فرانك كيسيه، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.