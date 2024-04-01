تعليق تداول أسهم 8 شركات خلال جلسة اليوم لعدم إعلان النتائج المالية السنوية

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الاثنين، عن تعليق تداول أسهم 6 شركات مدرجة في السوق الرئيسية وشركتين مدرجتين في السوق الموازية نظرًا لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأشارت “تداول السعودية” إلى أن هذه الشركات هي: “السعودية للأسماك، والكابلات السعودية، والأعمال التطويرية الغذائية، وأسمنت نجران، وأيان للإستثمار، والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، والراشد للصناعة، والمناولة للشحن”.

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وأوضحت أنه سيتم استئناف التداول على أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من غدًا الثلاثاء، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل.

وأكدته أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المحددة، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو حتى إعلانها عن القوائم المالية.