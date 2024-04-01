استقرار الدولار عالميًا مع تزايد المراهنات على خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو

استقر الدولار في بداية تداولات اليوم الاثنين، على نطاق واسع عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو المقبل.

وتأرجح الين الياباني في التعاملات اليومية، قرب مستوى 152 للدولار مما عزز قلق المتعاملين من تدخل حكومي محتمل.

اقرأ أيضًا: تعليق تداول أسهم 8 شركات خلال جلسة اليوم لعدم إعلان النتائج المالية السنوية

وهبط اليورو بنسبة 0.03% ليصل إلى 1.0787 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.057% إلى 104.54 نقاط.