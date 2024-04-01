شركة كورية عملاقة تعتزم إنشاء مصنع شاحنات في السعودية

تعتزم شركة “تاتا دايو” الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال المركبات التجارية، إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات في المملكة العربية السعودية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وجود الشركة في المنطقة وتوسيع نطاق تصديرها، وتحقيق النمو المستمر في سوق الشرق الأوسط.

وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة (SDEC): الوكيل الحصري لمركبات دايو في السعودية، ومصنع الكامل العربي (PAF): لتوفير مرافق المصنع والقوى العاملة اللازمة لإنتاج المركبات.

وتتضمن الاتفاقية:

تقديم الدعم الفني من قبل “تاتا دايو”.

مسؤولية “SDEC” عن مبيعات الشاحنات.

توفير “PAF” لمرافق المصنع والقوى العاملة.

وتعزز “تاتا دايو” وجودها في السعودية منذ أن وقعت عقد بيع مع الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، وهي وكالة مركبات دايو، في 2014. وفي 2023، قامت الشركة بتصدير 670 شاحنة كبيرة وحققت 48 مليار وون (35.6 مليون دولار ) في المبيعات.