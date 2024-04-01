انخفاض تاريخي لبطالة السعوديين

شهدت معدلات البطالة في السعودية انخفاضًا تاريخيًا سواء فيما يخص معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين أو فيما يخص معدل البطالة بين السعوديين أو حتى معدل البطالة بين النساء السعوديات خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة في ظل رؤية 2030.

لقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين الذكور والإناث لأدنى مستوى تاريخي له حيث وصل إلى 7.7 % وهو أقرب معدل إلى المعدل المستهدف في رؤية 2030 والتي تستهدف خفض معدلات البطالة بين السعوديين إلى 7% وذلك على الرغم من وجود مدة طويلة تفصلنا عن عام الرؤية الأمر الذي يرجح أن ترفع السعودية الطموح وتقلل الرقم المستهدف إلى أقل من 7%.

أما معدل البطالة بين النساء السعوديات فقد تراجع هو الآخر بشكل قياسي لأول مرة في الربع الأخير ليسجل 13.7 % متراجعًا من 16.3% في الربع الذي سبقه وهو أدنى مستوى تاريخي أيضا فيما ظل معدل البطالة بين المواطنين الذكور عند نفس المستوى دون تغيير عند 4.6% وهو قريب جدًا من معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين وغير السعوديين والذي سجل 4.4% مقارنة مع 5.1% خلال الربع السابق.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص تجاوز 2.3 مليون موظف في فبراير الماضي الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات العمل بعد إصلاح المنظومة التشريعية وتطوير أنظمة التقاضي لضمان حقوق العمال وتوفير فرص استثمارية في العديد من المشروعات والقطاعات التي جذبت شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل في السعودية.