1027 صفقة في البورصة العقارية بقيمة اقتربت من مليار ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الاثنين، 1027 صفقة بقيمة اقتربت من مليار ريال حيث تجاوزت قيمة الصفقات التي عقدت اليوم حاجز الـ 997.4 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت 1827728 مترمربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر خلال صفقات اليوم عبر “البورصة العقارية” 21377 ريال للمتر فيما كان متوسط السعر 545 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

احتلت الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم، حيث ضمت القائمة 5 أحياء من الرياض هي النرجس ونمار والنظيم وبدر والوسام.

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وجاء حي النرجس في الصدارة بقيمة صفقات أكثر من 73.5 مليون ريال، ثم حي نمار بقيمة تخطت الـ 56.6، تلاه حي النظيم بقيمة تجاوزت 14.1 مليون ريال.

وجاءت أحياء بدر والوسام في المركز الرابع والخامس بالقائمة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 22.3 مليون ريال.