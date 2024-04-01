إيلون ماسك يطلق الجيل الجديد من نموذج Grok للذكاء الاصطناعي لمنافسة ChatGPT

تقدم شركة XAI، التي يملكها المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجيل الجديد من نموذجها الذكاء الاصطناعي Grok-1.5، الذي ينافس بقوة نموذج GPT-4 الذي طرحته OpenAI ويستخدمه ChatGPT.

من المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار الجديد قريبًا، حيث سيقدم تحسينات هائلة عبر منصة الدردشة الذكية “جروك”، المتاحة للمشتركين في باقة “إكس بريميوم” على منصة “إكس” الاجتماعية.

كشفت الشركة عن نتائج اختبارات Grok-1.5، حيث تفوق في عدة اختبارات على منافسيها مثل Mistral Large من ميكسترال الفرنسية وكلاوديه 3 من أنثروبيك، بالإضافة إلى جيميناي برو 1.5 من جوجل وGPT-4 من OpenAI.

النتائج أظهرت تفوقًا واضحًا في الأداء في مختلف الاختبارات التي تتعلق بالرياضيات والبرمجة وحل المشكلات.

على الرغم من ذلك، لا يزال جيميناي برو 1.5 من جوجل يتفوق في استيعاب الأوامر النصية بسبب حجم الأمر المدعوم الأكبر، ولكن تقنيات تشغيل Grok-1.5 تعتمد على تقنيات برمجية متطورة تسمح بتشغيل النماذج بكفاءة عالية باستخدام أقل كمية من الموارد الحاسوبية.

وتأتي إطلاق الجيل الثاني من Grok بعدما نشرت الشركة النسخة الأولى من الكود المصدري، مما يتيح للباحثين والمطورين استكشاف النموذج وتحسينه لخدمة الاحتياجات المتنوعة.