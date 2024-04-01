الإعلان عن أفضل لاعب واعد وحارس لشهر مارس في دوري روشن

حصد أحمد الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن جائزة أفضل لاعب واعد لشهر مارس.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة، الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وأوضح الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” كالتالي: “أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر مارس، أحمد الغامدي لاعب الاتحاد يحصل على الجائزة المقدمة من روشنكسا عن الجولات 23، 24، 25″.

وفي سياق متصل حصل حارس التعاون مايلسون سانتوس على جائزة أفضل حارس لشهر مارس، ونشر حساب دوري روشن التالي: ” مايكلسون سانتوس، صاحب القفاز الأفضل في شهر مارس الحائز على جائزة المقدمة روشنكسا عن الجولات (23-24-25)”.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الاتحاد بهدف نظيف سجله فرانك كيسيه، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.