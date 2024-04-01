جيسوس يتفوق على جاياردو ويفوز بجائزة أفضل مدرب لشهر مارس

حصد جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأو لكرة القدم بنادي الهلال، عن جائزة أفضل مدرب لشهر مارس في دوري روشن.

وحقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 30 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على الشباب بنتيجة 4/3 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ينافس نظيره مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” كالتالي للمرة الخامسة على التوالي، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، فبراير، مارس، جورجي جيسوس مدرب الهلال، نستمر في الحصول على جائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي والمقدمة من روشنكسا”.

يعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

جدير بالذكر أن الهلال تواجد ضمن أفضل 50 نادي على مستوى العالم لشهر مارس، حيث جاء الزعيم في المركز 44 برصيد 86.1 نقطة، هو النادي العربي الوحيد ضمن أفضل 50 نادي على مستوى العالم.