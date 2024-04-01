رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس في دوري روشن

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، على جائزة اللاعب الأفضل لشهر مارس اليوم الإثنين.

وسجل رونالدو هاتريك في المباراة الأخيرة للنصر بالدوري السعودي، أمام فريق الطائي والتي أقيمت بالجولة الخامسة والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” حبوا باللاعب الأفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في شهر مارس، ويفوز بالجائزة المقدمة من روشنكسا عن الجولات (23-24-25)”.

ورفع رونالدو أهدافه لـ 26 هدفًا، متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ليسجل الدون الهاترك الرابع له مع فريق النصر.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 59 نقطة في رصيده، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 25 مباراة، نجح في الفوز 19 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.