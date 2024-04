إكس تُفاجئ مستخدميها بمشاركة رسائلهم ومسوداتهم للعامة

في خطوة مفاجئة، نشر الحساب الرسمي لموقع إكس تغريدة أعلن فيها عن نشر جميع رسائل المستخدمين المباشرة ومسوداتهم للعامة.

وجاء في التغريدة: “بينما نواصل الاحتفال بالشفافية على هذه المنصة، سيتم نشر جميع رسائلك المباشرة ومسوداتك للعامة. وكذلك المسودات.”

وأثارت هذه التغريدة جدلًا واسعًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث اعتقد الكثيرون أنها من ضمن “كذبة أبريل”.

بينما عبّر البعض الآخر عن قلقهم من مشاركة رسائلهم ومسوداتهم الخاصة مع الجميع.

as we continue to celebrate transparency on this platform, all your DMs and drafts will be made public

— X (@X) April 1, 2024