5 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

أسفر القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم قيادي رفيع في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الإيراني.

وقال السفير الإيراني في سوريا خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي من أمام المبنى المدمر في دمشق “قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35″، من دون الإفصاح عن مصدر معلوماته المتصلة بالطائرات.

بدوره، أعلن السفير الإيراني في سوريا أن بلاده “سترد في شكل حاسم” على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق.

وصرح السفير لصحفيين بأن “هذا العمل سيؤدي إلى رد حاسم من جانبنا”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القصف أدى خصوصا إلى مقتل قيادي رفيع في الحرس الثوري.