رونالدو يدعم استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، دعمه لاستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم في عام 2034.

وفازت السعودية بحق تنظيم كأس العالم 2034، حيث كان ملف المملكة المرشح الوحيد لتنظيم المونديال.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” فيديو يتضمن فرق الدوري السعودي، والجماهير مصحوبة بالتعليق التالي” “فخور بدعم أحلام أمة تأمل في إقامة كأس العالم لكرة القدم في السعودية عام 2034”.

وسجل رونالدو هاتريك في المباراة الأخيرة للنصر بالدوري السعودي، أمام فريق الطائي والتي أقيمت بالجولة الخامسة والعشرين.

ورفع رونالدو أهدافه لـ 26 هدفًا، متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ليسجل الدون الهاترك الرابع له مع فريق النصر.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 59 نقطة في رصيده، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 25 مباراة، نجح في الفوز 19 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.

جدير بالذكر أن رونالدو حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر مارس، للمرة الخامسة في بطولة الدوري، والرابعة هذا الموسم.

Proud to support the dreams of a nation hoping to bring a FIFA World Cup to Saudi in 2034 🇸🇦

We’re all #GrowingTogether!#Saudi2034Bid pic.twitter.com/qiuZjZwVhQ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 1, 2024