محمد رضا زاهدي.. مَن هو قيادي فيلق القدس الذي اغتالته إسرائيل؟

أفادت مصادر متطابقة أن هجومًا إسرائيليًا استهدف، مساء الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الإيرانيين و5 من عناصر الحرس الثوري.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الغارة الإسرائيلية “كانت هجوما مستهدفا لاغتيال القائد الكبير بفيلق القدس محمد رضا زاهدي”.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري سوري قوله: “حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق”.

من هو محمد رضا زاهدي؟

يُعدّ زاهدي من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، وكان قد شغل منصب نائب رئيس العمليات من العام 2015 ولغاية الـ2018، كما تولى قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس بين عامي 2004 و2007.

وشارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الإيرانية – العراقية، وكذلك في الحرب في سوريا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن محمد رضا زاهدي ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل له أقدمية وخبرة كبيرة.