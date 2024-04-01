أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الأهلي، في المباراة التي ستقام بعد قليل في ديربي جدة، ببطولة الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

في المقابل يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في دوري روشن:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن قادش، فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، فيليبي جوتا

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينهو.