تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ماتياس يايسله، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الاتحاد، في ديربي جدة الذي سيقام بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في دوري روشن:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسييه، علي الأسمري، رياض محرز، سانت الآن ماكسيمان.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، فراس البريكان.