مع انتشار استخدام أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) بشكل متزايد في المنازل والمكاتب، يأتي الارتفاع في المخاطر الصحية، وخاصة فيما يتعلق بصحة العينين.

تتمثل المشكلة الرئيسية في تأثير شاشات الكمبيوتر على العينين في تعرض المزيد والمزيد من الأشخاص لما يعرف بمتلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS)، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على جودة حياتهم، وفق ما ذكره موقع “بن ميدسين” الأمريكي.

ما هي متلازمة رؤية الحاسوب؟

تعد متلازمة النظر للحاسوب أمرًا يمتد ليشمل جميع الأعمار، حيث تتفاوت الحالات بحسب العوامل المختلفة مثل مدة الاستخدام وشروط الإضاءة والعوامل الصحية الفردية.

وتنجم هذه المشكلة عن الاستخدام المتكرر والمطول لأجهزة الحاسوب، وهي تشابه في بعض النواحي متلازمة الرسغ النفقي، حيث تتسبب التكرارات الطويلة في إجهاد شديد على الأعضاء.

في ساعات العمل، تحتاج العينان إلى التركيز بشكل مستمر على نقاط محددة على الشاشة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا من عضلات العينين. يتمثل ذلك في حركات متكررة للمقلة والنظر من الشاشة إلى ورقة أو جسم آخر والعودة مرة أخرى، وهذا يعرض العينين للإجهاد والتعب، خصوصًا مع وجود وهج وبريق الألوان الناتجة من الشاشة.

تزداد هذه المشاكل وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في العين مثل قصر النظر، حيث يحتاجون إلى استخدام النظارات لتعديل الرؤية.

وبالإضافة إلى ذلك، تزداد صعوبة استخدام الحاسوب مع تقدم العمر، حيث تقل قابلية العين على التكيف مع الضوء القادم من الشاشات وتصبح العدسات أقل قدرة على التكيف.

أسباب متلازمة رؤية الحاسوب

تشمل الأسباب الرئيسية لمتلازمة رؤية الحاسب (الكمبيوتر) بيئة غير مناسبة والاستخدام غير السليم للنظارات أو العدسات اللاصقة.

لمنع CVS ، يجب إجراء تغييرات لتحسين هذه الظروف.

أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر

مشاكل العين الناجمة عن استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة بما في ذلك:

1. تهيج العين (جفاف العين ، حكة العينين ، احمرار العينين).

2. عدم وضوح الرؤية.

3. الصداع.

4. آلام الظهر.

5. آلام الرقبة.

6. التعب العضلي.

وعلى الرغم من أن CVS لم تثبت له أعراض ثابتة في الإضرار الدائم بالعيون، إلا أن هذه الأعراض المؤلمة يمكن أن تؤثر على الأداء في العمل والمنزل.

وقد وجد أخصائيو صحة العين عدة طرق لمنع CVS من التأثير على مستخدمي الكمبيوتر، مع بعض التغييرات البسيطة، التي يدرجها الموقع الأمريكي في:

تقليل الوهج والانعكاسات القاسية على شاشة الكمبيوتر عن طريق تعديل الإضاءة في الغرفة أو إغلاق ظلال النوافذ أو تغيير تباين أو سطوع الشاشة أو توصيل مرشح أو غطاء للشاشة.

لن يساعد ذلك العينين على التركيز بشكل أفضل فحسب، بل قد يلغي أيضًا الحاجة إلى التحديق أثناء النظر إلى الشاشة.

يمكن أن يساعد اختبار الواقي في تحديد ما إذا كانت الإضاءة الحالية في الغرفة تمثل مشكلة.

يتم إجراء الاختبار عن طريق وضع اليدين على العينين مثل قبعة البيسبول لحجب الأضواء أثناء النظر إلى الشاشة. إذا لوحظ تحسن على الفور، فيجب إجراء تغييرات في الإضاءة.

تحريك شاشة الكمبيوتر لتحسين راحة العينين.

يجب أن تكون الشاشة على بعد ذراع أو خارجها بقليل (حوالي 20 إلى 26 بوصة) لمنح العينين مسافة تركيز مريحة.

يجب أن تقف الشاشة أيضًا بشكل مستقيم أمام الوجه بدلًا من الوقوف على الجانب لتخفيف إجهاد العين.

يجب أن يكون مركز الشاشة أقل بحوالي أربع إلى ثماني بوصات من العينين للسماح للرقبة بالاسترخاء وتقليل مساحة السطح المكشوفة للعين، مما يقلل من الجفاف والحكة.

وضع المواد المرجعية بالقرب من الشاشة قدر الإمكان. سيقلل هذا من الحاجة إلى إعادة تركيز العينين باستمرار وكذلك الحاجة إلى تأرجح الرأس ذهابًا وإيابًا بين المواد والشاشة.

سيؤدي استخدام حامل المستندات بجانب الشاشة إلى تقليل حركات الرأس والعين وتغييرات التركيز ، وسيقلل من إجهاد العضلات والصداع وإجهاد العين.

تحسين الموقف باستخدام معدات قابلة للتعديل لتقليل الضغط على الظهر والرقبة والكتفين والعينين.

اضبط ارتفاع الكرسي بحيث يتم ثني الركبتين بزاوية 90 درجة مع وضع القدمين على الأرض أو مسند القدمين.

اجلس بشكل مستقيم على مسند الظهر مع وضع الساعدين على مساند الذراعين وثني المرفقين بزاوية 90 درجة.

يجب أن تكون لوحة المفاتيح والماوس أسفل الكوع وفي متناول اليدين. يجب إمالة الرأس لأسفل قليلًا أثناء النظر إلى وسط شاشة الكمبيوتر.

إعطاء العينين والجسم فترات راحة متكررة من عمل الكمبيوتر لتقليل إجهاد العين والعضلات.

نظرًا لأن استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة يتطلب من الشخص الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة، فإن قضاء بعض الوقت في الوقوف والتمدد والنظر حوله لن يساعد العضلات فحسب، بل سيمنح العينين أيضًا فرصة للاسترخاء.

إذا لم تكن فرصة الاستيقاظ لفترات راحة كاملة متاحة بشكل متكرر، فستكون فترات الراحة “الصغيرة” كافية من خلال النظر من الكمبيوتر إلى المسافة كل 15 دقيقة تقريبًا.

الرمش المتكرر أو استخدام قطرات العين، أيضًا، سيمنع العينين من الجفاف والشعور بالحكة.

العثور على المشاكل الأخرى التي قد تؤثر على العينين وتحسينها، بما في ذلك الهواء الجاف أو الجاف أو المغبر.

يمكن أن تؤدي الرطوبة المنخفضة أو الأبخرة في الغرفة أيضًا إلى تجفيف العينين بشكل أسرع من المعتاد.

كما أن الغبار كذلك يمكن أن يهيج العينين ويتراكم على شاشة الكمبيوتر، مما يقلل من حدة الشاشة وقد يسبب إجهاد العين.

أكثر الناس تأثرًا بمتلازمة رؤية الحاسوب

ويوضح الموقع الأمريكي أن ما يقرب من 71% من أولئك الذين أبلغوا عن معاناتهم من أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر يرتدون النظارات أو العدسات اللاصقة.

أبلغ هؤلاء الأشخاص أيضًا عن آلام في العين والرقبة والظهر أكثر من الأشخاص الذين لا يستخدمون الوسائل البصرية.

تظهر هذه النتائج أنه يجب إجراء تحسينات في الطريقة التي يستخدم بها الناس ويرتدون نظاراتهم وعدساتهم اللاصقة.

كما أن زيارة طبيب عيون لتلقي أو تحديث وصفة طبية هي الخطوة الأولى في تحسين فعالية المساعدات البصرية في القضاء على أعراض CVS.

يجب أن يتأكد المرضى من تضمين معلومات حول مخاوف نمط الحياة الخاصة، مثل استخدام الكمبيوتر، لمساعدة الطبيب في العثور على الوصفة الطبية المناسبة لاحتياجاتهم.