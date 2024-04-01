اعتباراً من اليوم.. إلزام ملاك العقارات والمكاتب الهندسية بالاشتراطات الجديدة للتخلص من نفايات البناء

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليلاً يحدد “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”، في إطار سعيها للتقليل من الأضرار البيئية والتلوث البصري الناتج عن هذه النفايات.

يهدف الدليل إلى تنظيم وضبط عملية إدارة والتخلص من نفايات البناء بطريقة منظمة تتوافق مع معايير محددة، مع التأكيد على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالمعايير الموضوعة لتعزيز جماليات المدن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

تشير الوزارة إلى أن هذه النفايات تعد من العوامل الرئيسية للتشوه البصري، وتعكف على تطوير إجراءات التخلص منها بشكل منظم.

سيكون الدليل متاحًا في الرخص الإنشائية ويتوجب على المعنيين، بما في ذلك ملاك العقارات، المكاتب الهندسية والناقلين، الالتزام بهذه الاشتراطات بداية من 1 أبريل 2024، وذلك تجنبًا لتطبيق الجزاءات على من يخالف الإرشادات.

يحدد الدليل طرق وآليات التخلص الآمن والفعّال من نفايات البناء والهدم والترميم، بما يشمل نقلها إلى أماكن الطمر المخصصة من قبل الأمانة، ويغطي مختلف أنواع النفايات المتولدة عن عمليات البناء والتجديد، بما في ذلك الخرسانة، الركام، والمواد الخطرة.

تحث الوزارة الأطراف المعنية على الاطلاع والالتزام بالدليل لتحقيق الغاية المنشودة منه، ويمكن الوصول إلى الدليل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: https://momrah.gov.sa/sites/default/files/2024-01/-ashtratat-altkhls-mn-nfayat-albna-walhdm-waltrmym.pdf.