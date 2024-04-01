لماذا يعد سرطان “ساركوما” الأخطر؟

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

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    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

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    12:00
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    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 23 - 25
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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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  • 10 - 11
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
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    Days
  • 24 - 26
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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

1 أبريل 2024

لماذا يعد سرطان “ساركوما” الأخطر؟

منوعات
لماذا يعد سرطان “ساركوما” الأخطر؟

سرطان “ساركوما” نوع نادر من الأورام، يتطوّر فيه الورم في الأنسجة الضامة (الرّخوة)؛ مثل العضلات أو الدهون أو الأعصاب أو الأوعية الدموية، وفي الأنسجة التي تحيط بالمفاصل والعظام، ويعد أخبث أنواع السرطانات.

هناك بعض العوامل التي يُمكن أن تزيد من خطر سرطان “ساركوما”؛ منها: التعرُّض لمواد كيميائية، مثل المواد الصناعية ومبيدات الأعشاب.

ومن أخطر أنواع المرض، “ساركوما العظم”، وهو نوع من الأورام إما أن يبدأ في العظم (ساركوما العظم الأساسي)، أو يبدأ في مكان آخر، ومن ثمّ ينتقل إلى العظم في جميع أنحاء الجسم.

حتى الآن، فالسبب الرئيسي للإصابة بسرطان “ساركوما” غير معروف، وبشكل عام، يظهر السرطان عندما تحدُث تغيّرات في الحمض النووي للخلايا الذي يحمل عددا كبيرا من الجينات الفردية، تحمل تعليمات تخبر الخلية بوظائفها، وبكيفية النمو والانقسام.

ويعتمد علاج سرطان “ساركوما” على النوع الذي يصيب المريض وموقعه وانتشاره، ومن بين الخيارات العلاجية، العلاج الكيماوي عن طريق أدوية تعطى للمريض لقتل الخلايا السرطانية، أو عن طريق العلاج الشعاعي بجرعات عالية من الطاقة الإشعاعية الموجهة لقتل الخلايا السرطانية أو منع نموّها، ويمكن استخدام الإشعاع الداخلي (والمسمّى بالعلاج الموضعي) لعلاج “ساركوما” في حال عدم انتشار الورم، وهو ممكن في أثناء الجراحة أو مِن خلال القسطرة بعد الجراحة.

وأنهى السرطان حياة مجموعة من المشاهير العرب، نذكر منهم على سبيل المثال، الفنان المصري أحمد زكي الذي توفي عام 2005 عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع مع سرطان الرئة، وصابرين بورشيد الفنانة والإعلامية البحرينية، التي توفيت عام 2019، عن عمر يناهز 34 عامًا، حيث أصيبت بثلاثة أورام في الرأس الأمر الذي تطلب علاجها السريع في الخارج.

كما توفي الشاعر الغنائي العراقي كريم العراقي عام 2023، عن عمر يناهز 68 عاماً، إثر معاناة مع السرطان، كما توفي الممثل المصري سمير غانم عام 2021 عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع سرطان القولون، ولحقته زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عام 2021 عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع سرطان الرئة.

توفيت المغنية اللبنانية نجاة الصغيرة عام 2021 عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع سرطان الرئة، كما توفيت المغنية اللبنانية صباح عام 2014 عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع سرطان الثدي.

ومن أبرز المشاهير الغربيين الذين توفوا متأثرين بالسرطان ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، الذي توفي عام 2011 عن عمر يناهز 56 عامًا بعد صراع مع سرطان البنكرياس، ومايكل جاكسون المغني الأمريكي، الذي توفي عام 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.

كما أنهي السرطان حياة أحد أهم أساطير المصارعة الحرة، جيمي سنوكا، أو كما عرفه العرب “سنوكا الطاير”.

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