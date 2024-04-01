جوجل تحذف بيانات وضع التصفح المتخفي لتسوية دعوى قضائية ضدها

وافقت شركة Google على حذف مليارات سجلات تصفح الويب التي جمعتها عبر وضع التصفح المتخفي في متصفح Chrome، لتسوية دعوى قضائية تتهمها بالتتبع غير المشروع لاستخدام الإنترنت في هذا النمط المتخفي، وفق ما نقله موقع “فوربس“.

تشمل التسوية القضائية المقترحة إفصاحًا أوسع من Google حول عملية جمع البيانات في وضع التصفح المتخفي، وتفرض قيودًا جديدة على جمع البيانات في المستقبل.

وفي حال وافق قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا على هذه التسوية، سيتأثر نحو 136 مليون مستخدم لمتصفح Google بهذا الاتفاق.

متى بدأت هذه القصية ضد جوجل؟

تم رفع الدعوى القضائية ضد Google في عام 2020 من قبل مستخدمين اتهموا الشركة بتتبع سلوكياتهم بطريقة غير مشروعة من خلال خاصية التصفح المتخفي.

ويُقدّر محامو المدعين قيمة التسوية بأكثر من 5 مليارات دولار، ويعتبر هذا المبلغ تعويضًا عن قيمة البيانات التي جمعتها Google والتي قد تحتاج للتدمير أو التحكم في جمعها في المستقبل.

وتتطلب هذه التسوية من Google معالجة البيانات التي جمعتها في وضع التصفح المتخفي قبل ديسمبر 2023، مع إلغاء تحديد هوية أي بيانات لم تحذف بالكامل.

يقول المدعون في ملف التسوية المقترح: “تمثل هذه التسوية خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية من Google، وهي خطوة تعزز حقنا في الخصوصية على الإنترنت”.

جوجل سعيدة بالتسوية

من جانبها، أعربت Google عن سعادتها بتسوية الدعوى القضائية، مشيرة إلى أنها لم ترَ فيها أساسًا للصحة، وأوضحت أن التسوية لا تتضمن تعويضات جماعية، ولكن يمكن للأفراد تقديم مطالبات بشكل فردي.

وتتضمن التغييرات الهامة في التسوية طرقًا جديدة لكشف Google عن حدود خدمات التصفح المتخفي، بالإضافة إلى منح المستخدمين القدرة على حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية تلقائيًا في وضع التصفح المتخفي لمدة خمس سنوات، وهو إجراء يهدف إلى منع التتبع غير المرغوب فيه عبر الويب.