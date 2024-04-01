العدل تطرح مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة لطلب مرئيات العموم

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة لاستطلاع آراء العموم، من خلال منصة “استطلاع”.

يسعى المشروع إلى تعزيز البيئة التنافسية في المملكة وتحسين مناخ الأعمال عبر تحسين الخدمات القانونية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

تتضمن أهداف المشروع رفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين، تعزيز المسؤولية المهنية والاجتماعية لديهم، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني.

كما يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للمهنة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم الابتكار في القطاع القانوني لمواكبة الرؤى والأهداف الوطنية.

يشمل المشروع أيضًا زيادة كفاءة النظام العدلي من خلال تحسين مستوى الخدمات القانونية، تعزيز العدالة الوقائية، تطوير الإجراءات الترخيصية والتنظيمية للمهنة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.