الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

تتوقع المديرية العامة للدفاع المدني هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة.

ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها تشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأبانت المديرية العامة للدفاع المدني الإرشادات الواجب إتباعها خلال هطول الأمطار وهي كالاتي:

1- لا تخرج في مثل هذه الأوقات الا للضرورة .

2- لا تقم خيمتك في بطون الأودية أو على ضفافها .

3- تفقد منزلك دائماً وتأكد من مقاومته للإمطار .

4- أستمع إلى الراديو والتلفزيون للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والإنذار من الجهات المعنية .

5- إذا كنت في الطريق راقب الطرق والجسور والأراضي المنخفضة .

6- لا تحاول المرور من تيار مائي سيراً على الأقدام إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك .

7- إذا كنت تقود السيارة أحذر السير في مكان لاتعرف عمق الماء فيه وإذا تعطلت سيارتك أتركها فوراً وأتجه إلى مكان عال لإن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها .

8- كن أكثر حذراً في الليل عندما يصعب التعرف على مواقع السيول .

9-تذكر أن المطر الغزير ولو لفترة قصيرة قد تتبعه سيول في المناطق الجبلية والمرتفعات.