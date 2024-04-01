تيليجرام تعلن عن Telegram Business للشركات وأصحاب الأعمال

أعلنت منصة تيليجرام رسميًا عن إطلاق خدمة Telegram Business، وذلك بهدف توفير فرص إضافية للشركات وأصحاب الأعمال لتحسين تجربة التواصل مع العملاء والوصول إلى مزايا تسويقية محسّنة.

وأكدت المنصة أن الشركات الآن قادرة على تحويل حساباتها الشخصية إلى حسابات أعمال، مما يمكنها من الاستفادة من مجموعة من الميزات الجديدة المخصصة لها. ومن بين هذه الميزات، تحديد ساعات العمل والموقع الجغرافي، واستخدام الردود السريعة والرسائل التلقائية، ودعم بوتات الدردشة، وغيرها من الخيارات التي تُعزز تجربة التواصل وتسهل التفاعل مع العملاء.

وتسمح الميزات الجديدة للشركات بتخصيص صفحة البداية الخاصة بها في المحادثات الفارغة، حيث يُمكنها اختيار النص والملصق المعروض للعملاء قبل بدء المحادثة. وهذا يُمكنها من عرض معلومات تسويقية متعلقة بالمنتجات والخدمات، أو استخدام ترحيب إبداعي ينسجم مع العلامة التجارية للشركة.

باستخدام ميزة الردود السريعة، يُمكن لـ”تيليجرام بيزنس” إرسال رسائل محددة مُسبقًا، وتضم مجموعة من الرسائل بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك النصوص المُنسّقة، والروابط، والملصقات، والصور، والملفات. هذا يُسهل على الشركات التواصل الفعّال مع العملاء دون الحاجة إلى كتابة رسائل متكررة.

وتُتيح الخدمة أيضًا لأصحاب حسابات الأعمال تعيين رسائل ترحيب تُرسل تلقائيًا للمستخدمين الذين يبدؤون المحادثة لأول مرة، مما يضمن تقديم معلومات هامة أو ترحيبًا وديًا، أو حتى الإجابة على الأسئلة الشائعة لدى العملاء.

ويمكن لأصحاب الأعمال أيضًا ربط بوتات الدردشة بحساباتهم، مما يسمح للبوتات بمعالجة الرسائل والرد عليها نيابة عن الشركات، وهو ما يعزز فعالية الاستجابة ويوفر وقتًا للشركات في التفاعل مع العملاء.

ومن المتوقع أن تقدم المنصة مزايا جديدة أخرى لحسابات الأعمال في التحديثات المستقبلية، مع العلم أن جميع المزايا الحالية متاحة مجانًا للمشتركين في تيليجرام بريميوم.