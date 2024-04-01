السلطات الأمريكية تكشف قاتلًا بعد 60 عامًا من تمزيق ضحيته لأشلاء

في يونيو من العام 1964، اكتشف صياد الرعب في حفرة في غرب ولاية أوهايو الأمريكية. وجد الرجل ذراعًا بشرية مقطوعة.

بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام، عثر صياد آخر على كيس من الخيش في قناة قريبة يحتوي على جذع امرأة. بينما في النهاية، تم اكتشاف رأس وساق بشرية في نفس الممر المائي.

لاحقًا، تم التعرف على الرفات على أنها “ديزي شيلتون” البالغة من العمر 43 عامًا من مدينة دايتون، بعد ذلك بعقود، أعلنت السلطات رسميًا حل القضية، حيث أعلن مكتب شريف مقاطعة ميامي يوم الجمعة أن المدعين العامين وافقوا على إغلاق القضية بعد أن تقدم شاهد رئيسي لتحديد هوية المشتبه به الذي توفي في أواخر عام 2022.

كيف قُتلت “شيلتون”؟

في عام 2017، تقدم شاهد – لم يذكر المسؤولون اسمه أيضًا – ليدعي أنه رأى شخصًا يقتل شيلتون بمطرقة في منزل في دايتون قبل أن يقطع جثتها، حسبما قال مكتب الشريف، ثم تخلص القاتل من أجزاء الجسم في المسطحات المائية في ضاحية دايتون في مدينة تيب وحولها، كما قال الشاهد للمحققين.

“لقد كانت جريمة قتل مروعة للغاية، حتى بمعايير اليوم”؛ قال نائب رئيس شرطة مقاطعة ميامي ستيف لورد لشبكة WHIO-TV التابعة لشبكة سي بي إس.

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تم استجواب الشخص الذي تم تسميته على أنه المشتبه به عدة مرات من قبل النواب في عام 2017، وقد أنكر في البداية حتى معرفته بشيلتون، ثم اعترف في النهاية بأن صندوقًا من منزله “استخدمه لحمل أجزاء من جسد شيلتون”. بينما أعلن المحققون أن “شيلتون” ربما قُتلت في منزل هذا الرجل.

ما قاله الشاهد على قتل “شيلتون”

أدلى شاهد جريمة القتل بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، لكنه توفي قبل النظر في القضية. ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون أن الشاهد لعب أي دور في وفاة شيلتون. كذلك توفي المشتبه به في سبتمبر من عام 2022 عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقالت حفيدة شيلتون، ماريا والينغ، لتلفزيون WHIO-TV، إنها تلقت مؤخرا مكالمة هاتفية من مكتب العمدة تبلغها بأن المسؤولين مستعدون أخيرًا لإغلاق القضية. قالت الحفيدة: “إنه لأمر صادم للغاية أن يتمكن إنسان من فعل ذلك بإنسان آخر”.

قال شريف لورد إن “جرائم القتل الباردة هي من بين أصعب المحققين الذين يواجهونها” وساعدت إدارته فرقة القضايا الباردة التابعة لشرطة دايتون. وأضاف: “إعادة النظر في القضايا جانب حاسم في تحقيق العدالة لعائلة الضحية، حتى لو جاء ذلك بعد فترة طويلة من وقوع الجريمة”. لكن والينغ أعلنت أنها لا تشعر بأن العدالة قد تحققت.