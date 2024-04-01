ناقد رياضي لـ”الوئام”: عوامل كثيرة تقرّب محمد صلاح من الدوري السعودي

الوئام- خاص

يشهد الدوري السعودي طفرة انتقالات جديدة في الموسم الجديد، وحسب التقارير الصحفية في الصحف الأوروبية، فإنّ الدوري السعودي من الممكن أن يضم ما لا يقل عن 13 نجما عالميا جديدا لدوري روشن؛ وعلى رأسهم محمد صلاح، خاصة أن فريق ليفربول يسعى حاليا لتسويق النجم المصري، والعمل على إيجاد بديل له، نظرا لاقترابه من تخطي سن 32 عاما في يونيو المقبل، بالإضافة إلى امتلاك الليفر كوكبة من اللاعبين الشباب المميزين والموهوبين حاليا.

يقول عمرو عاطف، المحلل الرياضي لدى قنوات دبي الرياضية واليوتيوبر: “عقد صلاح ينتهي بختام الموسم المقبل في صيف 2025، ويطمح الريدز للاستفادة من صفقة انتقال خرافية وأموال تساعده في التعاقد مع لاعبين يمكنهم تعويض غيابه”.

ويضيف عمرو عاطف، في حديث خاص لـ”الوئام”: “يوجد أكثر من نادٍ في الدوري السعودي يريد التعاقد مع الفرعون المصري بأرقام كبيرة، وهذا ما يطمح له ليفربول، ومن البدلاء المتاحين الذين يتصدرون قائمة نادي ليفربول لتعويض انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن، الجناح المصري عمر مرموش المحترف بالدوري الألماني، وفقا لتقارير ‘صن’ البريطانية”.

ويُوضّح المحلل الرياضي لدى قنوات دبي الرياضية: “هناك أيضا نجوم عديدة سوف تكون وجهتهم المقبلة الدوري السعودي؛ مثل الهولندي كيفن دي بروين، ورافائيل فاران، وكاسيميرو، ورحيم ستيرلينج، والبرازيلي ريتشارلسون، وروميلو لوكاكو، ورودريجو دي بول، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، ورافينيا، وغيرهم”.

ويختتم عمرو عاطف حديثه قائلا إن “الدوري السعودي يسعى لضم معظم نجوم العالم من أهم وأكبر أندية العالم بالدوريات الأوروبية في 5 سنوات، ليُصبح في يوم من الأيام أحد أقوى 5 دوريات في العالم، ومِن أكثرها متابعة”.