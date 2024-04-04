ألبا ريناي مذيعة بالذكاء الاصطناعي ستقدم برنامجًا على التلفزيون الإسباني

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

5 أبريل 2024

ألبا ريناي مذيعة بالذكاء الاصطناعي ستقدم برنامجًا على التلفزيون الإسباني

منوعات
ألبا ريناي مذيعة بالذكاء الاصطناعي ستقدم برنامجًا على التلفزيون الإسباني

“أنا متحمسة جدًا للإعلان عن أنني المقدم الافتراضي الجديد لبرنامج (الأسرار الكبرى مع ألبا ريناي)، سيكون محتوى ممتلئ بالألغاز والمحتوى الحصري الذي سيجعلك تشعر كما لو كنت في جزيرة تتنافس مع مجموعة من المتسابقين”؛ هكذا أعلنت ألبا ريناي عارضة الأزياء الافتراضية صاحبة أكثر من 11 ألف معجب على انستغرام عن مشروعها الجديد.

من هي ألبا ريناي؟

تم ابتكار شخصية ألبا ريناي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تطويرها بناءً على استطلاع أجري مع 350 شابًا لمعرفة السمات التي يجدها الشباب جاذبة في فتاة. وبفضل نجاحها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، جذبت انتباه إحدى المحطات التلفزيونية الإسبانية التي قررت الاستعانة بها لتقديم محتوى حصري في إحدى فقرات برنامجها الشهير.

بحسب موقع Oddity Central، استطاعت ريناي أن تحقق شعبية كبيرة على الإنترنت على الرغم من كونها شخصية افتراضية، وذلك بفضل تقديمها محتوى شيق ومتنوع يتناول مواضيع مثل الرياضة والتسويق والأحداث الاجتماعية.

ويعود الفضل في ذلك لتطور صور ومقاطع الفيديو التي تقدمها ألبا وتستفيد فيها مع التكنولوجيا السريعة والمتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه الصور أكثر دقة وواقعية، مما زاد من شهرتها وجذب متابعين جدد على منصات التواصل الاجتماعي.

تم تطوير شخصية ألبا ريناي من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة Mediaset Spain الإسبانية، وقد تمكن فريق العمل من إنتاج رسوم متحركة واقعية تقريبًا للشخصية وبصوت طبيعي ودقيق للغاية، خالي من أي تأثير آلي.

“ريناي” تفتح باب الرعب من الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن “ريناي” لها متابعين كثر، إلا أن معضلة الصور الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي تتعدى على الوظائف البشرية، تعود معها وتجربتها الجديدة لتؤرق العديد من أعربوا عن قلقهم إزاء تجارب بعض الدول مع مذيعي الأخبار المطورين بالذكاء الاصطناعي، خصيصًا وأن تلك التكنولوجيا تتطور سريعًا كل يوم.

وهو ما رد عليه لويس موفيلا، مدير المحتوى والخبرة بالشركة التي أنشأت “ريناي” بأن “الموهبة البشرية لا يمكن الاستغناء عنها، ونحن لا ننوي القيام بذلك”.

وأصر على أن هذه الشخصية الافتراضية “لم تأت لتحل محل الصحفيين أو المتصلين، الذين لا يمكن الاستغناء عنهم ولديهم قيمة واتصال إنساني لن يتحقق أبدًا، على الأقل في الأوقات التي نعيش فيها، من خلال مشروع مثل هذا”.

وأضاف موفيلا: “ألبا هي عمل تعاوني بين البشر والآلات.. الآن، يجب أن يتمتع البشر بمهارات معينة ليكونوا قادرين على تشغيل التقدم التكنولوجي”.

 

 

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