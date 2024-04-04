تشيلسي يحقق انتصار مثير أمام مانشستر يونايتد

فاز فريق تشيلسي على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين ضغط من جانب اليونايتد ودفاع قوي من جانب تشيلسي وقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.

تقدم تشيلسي مبكرا عن طريق كونور في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة قبل أن يسجل بالمر من ركلة جزاء الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 34 يسجل جارناتشو هدفا أول لصالح مانشستر يونايتد ثم يسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الدقيقة 67 سجل جارناتشو الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد ثم سجل بالمر هدفين في الوقت بدل الضائع قضى بهما على أحلام الشياطين الحمر.

وبتلك النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 43 في المركز العاشر فيما يتجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 48 في المركز السادس.