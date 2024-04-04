ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام شيفيلد

واصل نادي ليفربول انتصاراته بالفوز على فريق شيفيلد يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة خلال الموسم الحالي 2023 – 2024.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف نظيف، سجله مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز، بعد خطأ فادح من حارس شيفيلد يونايتد، الذي سدد الكرة فى مهاجم الريدز، وعادت إلى شباكه.

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 25، من أجل إفساح المجال لإفطار اللاعبين المسلمين، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إدراك هدف التعادل في الدقيقة 58، عن طريق كونور برادلي، بالخطأ في مرماه.

وسجل الأرجنتيني ماك أليستر، ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 77، من تسديدة صاروخية، سكنت على يسار حارس الضيوف. واختتم الهولندي كودي جاكبو ثلاثية الريدز، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة