كاسترو يحسم مستقبله مع النصر

حسم البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر مستقبله مع العالمي في الفترة المقبلة.

وقال كاسترو في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية “أرغب في الاستمرار مع النصر خلال الموسم المقبل”.

وتابع “أحب النصر ولاعبيه كثيرا، كما أحب مشجعي الفريق.. كما أن الأمر لا يتوقف فقط على النصر، فأنا أحببت السعودية والأجواء هنا”.

ونوه المدرب البرتغالي “أريد المساهمة في عودة النصر لحصد البطولات من جديد، وبناء فريق يستمر لأعوام مقبلة”.

وقاد كاسترو، النصر، للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد فوزه في النهائي على الهلال، بنتيجة 2-1.