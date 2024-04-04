“هيئة التأمين” تعلن إيقاف شركة “واكن” عن ممارسة نشاطها

أعلنت هيئة التأمين إيقاف شركة “واكن” لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها اعتبارًا من يوم الإثنين 2024/04/01م.

يأتي هذا القرار تطبيقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وحرصًا من الهيئة على استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على منصة “إكس”، أن سبب الإيقاف هو عدم الالتزام بالتعليمات الإشرافية والرقابية الصادرة عن الهيئة، بالإضافة إلى عدم التجاوب في تصحيح تلك المخالفات، ومن أبرزها عدم تسليم البيانات المالية.

وأكدت أن قرار الإيقاف لن يُرفع عن الشركة حتى تُصحح أوضاعها وتلتزم بالمعايير والاشتراطات النظامية.

ودعت الهيئة جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها خلال 3 أيام عمل، يتم التقديم إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء.