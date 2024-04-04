إسرائيل تقرر فتح معبر “إيرز” وإدخال المساعدات إلى غزة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالنت والوزير بني غانتس اتخاذ القرارات اللازمة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتم الاتفاق على فتح معبر “إيرز” شمال قطاع غزة أمام توصيل المساعدات للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة إدخال الشاحنات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.

يأتي هذا القرار في سياق الضغوط الأمريكية والمحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.

وقال البيت الأبيض: “تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، سيصدر بيان بشأن المكالمة قريباً”.