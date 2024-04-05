منصة إحسان: برنامج زكاة الفطر يتيح إخراج الزكاة بسهولة ووصولها لمستحقيها

قال الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان إبراهيم الحسيني، إن برنامج زكاة الفطر يتيح للجميع إخراج الزكاة بكل يسر وسهولة خلال ثوانٍ معدودة ووصولها إلى مستحقيها في الوقت الشرعي.

وأضاف “الحسيني” خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن المنصة تقوم بإشعار من يقوم بإخراج زكاة الفطر وواجبه الشرعي والديني برسالة تصل عبر الجوال في وقت قصير للإبلاغ بإتمام العملية.

وأكد “الحسيني”، أن زكاة الفطر هي أحد أهم البرامج لمنصة إحسان وتتيح وتيسر بإخراج زكاة الفطر بسهولة من خلال التطبيق.

وكانت منصة إحسان سهّلت عملية إخراج زكاة الفطر عبر منصاتها الرقمية، مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، حيث يمكن تقديمها عبر الموقع الرسمي للمنصة بالدخول لخدمة “زكاة الفطر”، واختيار المنطقة الإدارية لإيصال الزكاة داخلها، وتحديد عدد الأفراد المراد الإخراج عنهم.