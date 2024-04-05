ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء من أدنى مستوياته خلال 3 سنوات

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” لأسعار الغذاء العالمية في مارس من أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مؤشرها للأسعار، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

ويقيس مؤشر “الفاو” للأسعار التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولًا عالميًا.

وتُعد قراءة فبراير كانت الأدنى منذ فبراير 2021، وتمثل أيضا الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس بنحو 8.0% على أساس شهري، كما صعد مؤشر منتجات الألبان للشهر السادس على التوالي بنحو 2.9%، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7%، بحسب البيان.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.841 مليار طن متري وخفضت إنتاج القمح المتوقع إلى 796 مليون طن من 797 مليونا في توقعات الشهر السابق.

يُذكر أن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بشكل حاد من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.