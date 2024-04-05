اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 لنسخة هذا العام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية لتغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024.

وتعكس هذه الخطوة الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات السعودية، بحسب بيان للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

وتقام مباريات كأس السوبر السعودي 2024، خلال الفترة من 8 حتى 11 أبريل المقبل، على ملعب آل نهيان ومحمد بن زايد في أبو ظبي.