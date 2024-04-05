جيسوس: ضغط المباريات لا يؤثر علينا معنويًا وغياب ميتروفيتش ونيمار خسارة كبيرة

أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، غياب ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق عن مباراتي العين في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الفريق لا يتأثر معنويًا بتلاحم المباريات.

وفاز الهلال على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أبارك لجماهير الهلال التي تواجدت على فوز الفريق، أيضًا أبارك للاعبين الذين قدمو مباراة كبيرة”.

وتطرق للحديث عن الضغط وتلاحم المباريات قائلا: “لعب مجموعة من المباريات في وقت ضيق مؤثر من الجانب البدني فقط، لأنه ممكن أن يصل بأن اللاعب يُصاب، ولكن من الجانب المعنوي لا يؤثر، ففريقنا حاضر، وكل البطولات لدينا مهمة وهدفنا تحقيقها، وهذه ثقافة الهلال اللعب وتحقيق البطولات المهم منها والأقل أهمية”.

وعن مدة غياب ميتروفيتش قال: “المعلومات التي لدينا المدة الزمنية لغياب ميتروفيتش ستطول ولم يتحدد متى ستكون عودته”.

وأكمل: “ولكن ستكون عودة ميتروفيتش خلال الـ 6 أسابيع، والأكيد أنه لن يتواجد في لقاء العين الذهاب والإياب، وإصابة ميتروفيتش مؤثرة وسبقه نيمار ويجب أن نجد البديل”.

وأضاف: “فقدان لاعب بحجم نيمار خسارة كبرى لأي فريق في العالم إضافة الى غياب متروفيتش، وهنا يأتي دوري بإيجاد حلول مناسبة للفريق، وساعدني في ذلك العقلية الكروية التي يتمتع بها اللاعبين

وأختتم: “بعودة نيمار وميتروفيتش سنكون أخطر بكثير على كل المنافسين، ولن يستطع أحد إيقافنا”.