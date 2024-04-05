واصل الهلال تعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 77 نقطة، ليكون أول فريق يصل لهذه النقطة في تاريخ دوري المحترفين.

وارتفع رصيد الهلال للنقطة 77 بعد فوزه على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة والعشرين من دوري روشن.

وفي سياق متصل نجح النصر في حصد ثلاث نقاط جديدة، بعدما حقق فوزًا صعبًا على ضمك بهدف نظيف سجله لاعبه لابورت، ليصل رصيد العالمي إلى النقطة 65 متواجدًا في المركز الثاني خلف الهلال.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والنصر:

1- الهلال في المركز الأول برصيد 77 نقطة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

4- الاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

7- الاتفاق في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

8- ضمك في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

9- الخليج في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

10- الفيحاء في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

11- الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

12- الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

13- الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

14- الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

15- الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

16- الطائي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

17- أبها في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

18- الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.