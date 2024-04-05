التأثيرات النفسية لسلوكيات الأبوين الخاطئة بحق الأبناء

الدكتور عبدالحكم شطي – استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي

تنتشر أخطاء كثيرة في محيط الأسرة والبيت الواحد والتي يقع فيها الآباء والأمهات، ظهرت آثارها النفسية السيئة على الأبناء خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها كثرة الانتقادات وتوجيه اللوم والعتاب وكلمات الاستهجان، وربما ألفاظ غير مستحبّة للأطفال ونعتهم بألقابٍ غير محبّبة لديهم.

التسلّط على الأطفال ومحاولة توجيههم بشكل مستمر وفرض الوصاية عليهم بشكل دائم داخل نطاق الأسرة، بحجة الخوف عليهم من الآخرين أو خشية الاحتكاك بالعالم الخارجي وارتكاب الأخطاء، لن يخلق أبناء قادرين على التفكير أو النجاح عند الكبر.

يظلّ الإنسان طفلا كبيرا لا يستطيع اتخاذ قرار واحد يصلح لقيادة دفة حياته، ما دام أنه تعوّد وجود من يتخذ له القرارات والتفكير، وسيظل خاضعا بعد الأب والأم لسلطة أول شخصية تستطيع التحكّم به، وهذا ليس في صالحه.

هناك أيضا من الآباء والأمهات مَن يهوّلون الأمور ويبالغون في النقد والتوبيخ تجاه أبنائهم ولا يهتمون لحالتهم النفسية أمام الآخرين لأقل التصرّفات من الأطفال، كما أنهم لا يتفهّمون طاقتهم واحتياجاتهم للعب والتفكير والحديث والتعبير عن مشاعرهم ومتطلباتهم.

وتُشير الدراسات إلى أن إهمال الأطفال لساعات طويلة دون وجود للأب والأم، لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل، من أكبر الأسباب التي تخلق مسافة زمنية وفكرية واجتماعية بين الأسرة الواحدة، وتكون عرضةً للتفكك مع أقرب الفرص السانحة.