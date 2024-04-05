خطر الشائعات ونقل الأخبار المغلوطة على بيئة العمل السليمة

هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير

تكثُر في بيئة العمل الأخبار المغلوطة والأقاويل التي تنافي الحقيقة، وتكون جزءا من شائعات تؤثّر سلبا على بيئة العمل السليمة والصحية.

وتُسهم الشائعات عموما في إحداث جو من البلبلة ونقل لمعلومات غير صحيحة، تشيع أحيانا الأزمات بين العاملين، وتثير جوا من الاحتقان العملي، ما يعمل على تقليل مستوى الإنتاج والتركيز داخل بيئة العمل، وتسهم في شقّ صف العاملين.

ومن الضروري لكل العاملين بالشركات والمؤسسات، التي تسعى دائما نحو التميّز والنجاح داخل بيئة العمل، الحصول على المعلومات من الوحدات الإدارية المختصّة، وعدم الالتفات إلى مصادر غير رسمية أو منوطة بها التصريحات والقرارات، لا سيما ما يتعلق بشق الماليات والأوامر الإدارية المتعلّقة بالتشغيل والإجازات.

ومِن المهم التأكيد على عمل تنبيهات إدارية مستمرّة لكل العاملين بالحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة في بيئة العمل، وأن تكون هناك جزاءات رادعة لمروّجي الشائعات، لا سيما مع مخاطر الالتفات إلى جو الترويج لأخبار مغلوطة وتأثيرها على العمل، أيضا من الأوْلى بالإدارات في الشركات والمؤسسات عدم ترك العاملين نهبا للأفكار والأنباء غير الحقيقية ومروّجي الشائعات، حرصا على بيئة العمل ودفع عجلة الإنتاج وتميّز مستوى العمل في الكيان.

نقل معلومة واحدة غير مفهومة أو ملتبسة أو غير حقيقية قد يُسهم في خسائر مادية واسعة أيضا، وهو ما قد يعرّض المؤسسات والشركات لهزات عملية، والدخول في دوامة من القرارات غير السليمة المترتبة على الاستسلام لجو الشائعات.