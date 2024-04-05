منصور الجبرتي لـ”الوئام”: رؤية 2030 حققت نجاحات ملموسة في محاربة البطالة

تتواصل نجاحات السعودية في مكافحة البطالة بعد تمكّنها من خفضها لمستويات تاريخية متدنية، وفق البيانات المعلنة مِن هيئة الإحصاء السعودية.

ووصل معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، وبلغ معدّل البطالة الإجمالي في السعودية للسعوديين وغير السعوديين 4.4% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء.

السعودية ومُحاربة البطالة

من جانبه، يقول منصور الجبرتي، الكاتب والمحلل الإعلامي، إن “السعودية حريصة على هذا الأمر منذ أمد طويل، بغض النظر عن مستوى النجاح الذي تحقّق مؤخراً، لكن رؤية المملكة 2030 كانت واضحة في هذا الموضوع، ونجحت في تحقيق نتائج ملموسة”.

ويضيف منصور الجبرتي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الحلول كانت موزعةً على أطراف عدة؛ من بينها رفع كفاءة المواطن السعودي عبر تطوير مناهج وأساليب التعليم، ورفع كفاءة العاملين عبر عدة برامج؛ منها التوطين وتحفيز المنشآت لتوطين الكوادر البشرية العاملة في القطاع الخاص، كل هذه الأمور كانت موضوعة في عين الاعتبار، والنتيجة كانت خفض البطالة في القطاع الخاص إلى هذا الرقم المستهدف، وهذا رقم جيّد”.

ويتابع الكاتب والمحلل الإعلامي: “أعتقد أنّ المسيرة ما زالت قائمة، والعمل ما زال قائماً في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة بالكم الكبير من المشروعات والحراك الاقتصادي المميّز لنشاط السعودية على مختلف القطاعات، ونسعى إلى تحقيق رؤية السعودية في أن تكون المناطق اللوجستية الرابطة بين القارات الثلاثة على مستوى السياحة، فهناك استهداف لـ100 مليون سائح، وحققت هذه النتائج ورفعت المستهدف في هذا الجانب على كل الأصعدة، وكانت السعودية ورشة عمل كبير لمشروعات كبرى؛ كنيوم والبحر الأحمر والدرعية”.

حراك ضخم

ويستكمل الجبرتي: “هذا الحراك الضخم والكبير للسعودية سيوفّر الكثير من فرص العمل، وهنا نتذكّر كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أحد لقاءاته السابقة عندما قال إننا سنتجاوز هذا الأمر، وبالفعل حققت السعودية هذه النتيجة”.