منصة إكس تعيد علامة التوثيق الزرقاء مجاناً لـ “المستخدمين المؤثرين”

في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين وجذب المزيد من المؤثرين، أعلنت منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن إعادة علامة التوثيق الزرقاء مجانًا لعدد من الحسابات التي تعتبرها “مؤثرة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان إيلون ماسك، مالك المنصة، الأسبوع الماضي، عن خطة لمنح اشتراكات مجانية في “إكس بريميوم” و”إكس بريميوم بلاس” للحسابات التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص.

معايير جديدة لعلامة التوثيق الزرقاء

وبحسب رسالة نشرتها “إكس”، تمّ منح اشتراكات مجانية في “إكس بريميوم” لـ “المستخدمين المؤثرين” في الشبكة، مع الاحتفاظ بحق إلغاء الاشتراك في أيّ وقت.

وتُحدّد “إكس” معاييرها الخاصة لتحديد “المستخدمين المؤثرين”، والتي تشمل:

عدد المتابعين: حيث تشير تقارير إلى أن الحد الأدنى لعدد المتابعين للحصول على علامة التوثيق الزرقاء مجانًا هو 2500 متابع.

مستوى التفاعل مع المحتوى: حيث تُعطي “إكس” أهمية كبيرة لعدد مرات الإعجاب، إعادة التغريد، والتعليقات على محتوى المستخدم.

جودة المحتوى المنشور: حيث تُفضّل “إكس” المحتوى الأصلي، المفيد، والهادف.

التزام المستخدم بالقواعد والشروط: حيث يجب على المستخدمين الالتزام بقواعد “إكس” وشروطها للحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

تأثير هذه الخطوة على مستخدمي “إكس”

من المتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في زيادة تفاعل المستخدمين مع المنصة، خاصةً مع إتاحة ميزات “إكس بريميوم” مجانًا لعدد أكبر من الأشخاص.