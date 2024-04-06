غوغل تُطلق ميزة “البحث Lookup”: وداعاً للأرقام المجهولة

أعلنت شركة غوغل اليوم عن طرح ميزة جديدة لتطبيق الهاتف الخاص بها تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.

وتُطلق الشركة على تلك الميزة اسم “البحث Lookup”.

وتعمل الميزة بآلية بسيطة، فعند الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في جهات الاتصال في سجل المكالمات، يظهر خيار “البحث Lookup”.

وعند الضغط عليه، تجري عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق غوغل ومحرك بحثها.

وتهدف هذه الميزة إلى توفير الوقت على المستخدمين وتسهيل عملية التعرف على هوية المتصلين المجهولين، خاصةً تلك التي قد تكون مزعجة أو غير مرغوب فيها.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الميزة فعالة في جميع الحالات، حيث تعتمد على وجود معلومات عن صاحب الرقم منشورة على الإنترنت.

وتبدو هذه الميزة أقل فاعلية من التطبيقات المخصصة للكشف عن هوية المتصلين، مثل تطبيق تروكولر، الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لأسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم.

ظهرت الميزة لأول مرة لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة.