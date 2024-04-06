صدمة في معسكر النصر قبل مباراة الهلال

يواجه فريق النصر مشكلة كبيرة قبل مواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل في بطولة السوبر.

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات إصابة لاعب النصر السعودي، سامي النجعي، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ضمك، بالجولة الـ27 بدوري روشن السعودي.

وتعرض سامي النجعي، للإصابة وغادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 15، ودخل بدلا منه مارسيلو بروزوفيتش.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإنه تأكد غياب النجعي، عن مواجهة الهلال، يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الفريق سمح بمغادرة النجعي من المعسكر في أبها والعودة إلى الرياض للكشف بالأشعة على موضع إصابته، ومعرفة درجة التمزق ومدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن النجعي شارك مع النصر خلال الموسم الجاري 2023-2024، في 17 مباراة، وسجَّل هدفًا وحيدًا.