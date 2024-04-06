الشيخ عبدالله المنيع: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومقدارها صاع من قوت البلد

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، إن الله منّ على عباده المسلمين بشهر رمضان المبارك وختمه بأن يكون هناك تفعيلًا لصيامهم وحمايته بأن يكونوا لإخوانهم الفقراء والمساكين حق في أموالهم”.

وأضاف “المنيع” في تصريحات لقناة الإخبارية، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وعلى كل فرد منهم على أن تكون زائدة عن قوت يومهم ليلة العيد وهي طعمة للمساكين.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: “مقدار زكاة الفطر صاع من قوت البلد ويمكن أن تدفع زكاة أسرة لفقير واحد أو زكاة شخص إلى أسرة كاملة”.

وبشأن تساؤل هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟.. أكد أن الأصل أنها تدفع من الطعام وهناك من يدفعها نقودًا ولكن أهل العلم يرون أن يكون دفعها طعامًا سواء كان أرز أو غير ذلك من قوت البلد.

واستكمل حديثه وقال إن وهناك خلاف حول دفع زكاة الفطر نقودًا ولكن يجب دفعها من الطعام، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول: “كنا نخرجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ ، أو صاعًا من أقطٍّ ، فلا أزالُ أخرجُه كما كنت أخرجُه ما عشت”.