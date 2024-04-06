الشيخ عبدالله المنيع: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومقدارها صاع من قوت البلد

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
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  • 9 - 11
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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

6 أبريل 2024

الشيخ عبدالله المنيع: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومقدارها صاع من قوت البلد

محليات
الشيخ عبدالله المنيع: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومقدارها صاع من قوت البلد

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، إن الله منّ على عباده المسلمين بشهر رمضان المبارك وختمه بأن يكون هناك تفعيلًا لصيامهم وحمايته بأن يكونوا لإخوانهم الفقراء والمساكين حق في أموالهم”.

وأضاف “المنيع” في تصريحات لقناة الإخبارية، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وعلى كل فرد منهم على أن تكون زائدة عن قوت يومهم ليلة العيد وهي طعمة للمساكين.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: “مقدار زكاة الفطر صاع من قوت البلد ويمكن أن تدفع زكاة أسرة لفقير واحد أو زكاة شخص إلى أسرة كاملة”.

وبشأن تساؤل هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟.. أكد أن الأصل أنها تدفع من الطعام وهناك من يدفعها نقودًا ولكن أهل العلم يرون أن يكون دفعها طعامًا سواء كان أرز أو غير ذلك من قوت البلد.

واستكمل حديثه وقال إن وهناك خلاف حول دفع زكاة الفطر نقودًا ولكن يجب دفعها من الطعام، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول: “كنا نخرجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ ، أو صاعًا من أقطٍّ ، فلا أزالُ أخرجُه كما كنت أخرجُه ما عشت”.

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