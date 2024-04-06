المان سيتي يعاقب كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

تصدر مانشستر سيتي، مؤقتا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 4/2 على مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الـ32 من البريميرليغ.

ووضع جون فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس في المقدمة في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي بهدف رائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1.

وأضاف ريكو لويس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.

ووقع إيرلينغ هالاند ثالث أهداف مانشستر سيتي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66، قبل أن يعود دي بروين ويسجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل أودسون إدوارد الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة على فوز مانشستر سيتي 4/2.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس فاز مانشستر سيتي ست مرات، وتعادلا مرتين وفاز كريستال بالاس مرتين.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 70 نقطة من 31 مباراة وهو نفس رصيد المتصدر ليفربول لكن الأخير لعب مباراة أقل.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.