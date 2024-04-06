رقم تاريخي لدي بروين مع مانشستر سيتي

حقق البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، رقما تاريخيا بعدما وصل إلى الهدف رقم 100 مع فريقه منذ انضمامه إلى صفوفه بمختلف البطولات.

سجل لاعب الوسط البلجيكي، هدفين بشباك كريستال بالاس عصر اليوم، ليمنح فريقه انتصار ثمين في مشوار مسابقة الدوري الإنجليزي، ويصل إلى 100 هدفا.

جاء ذلك خلال مشاركته مع مانشستر سيتي، أمام كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

حقق مانشستر سيتي، الفوز أمام كريستال بالاس، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

سجل رباعية مانشستر سيتي في المباراة، كيفين دي بروين ثنائية، وهدفا لكلا من، ريكو لويس، هالاند.