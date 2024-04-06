تفاصيل العرض السعودي لمودريتش

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود مفاوضات من جانب نادي لوكا مودريتش من الأهلي.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، حصل مودريتش في الصيف الماضي على عرض مغرٍ للانضمام إلى الأهلي براتب يبلغ 80 مليون يورو.

وأوضحت أن مودريتش لا يزال يجذب أنظار أندية الدوري السعودية في الصيف المقبل، بالإضافة إلى وجود خيار آخر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي أو العودة إلى دينامو زغرب، إذا لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

يذكر أن العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.