استشاري طوارئ الأطفال: الألعاب النارية قد تؤدي إلى فقد البصر وبتر الأطراف

حذر استشاري طوارئ الأطفال الدكتور عبد السلام السلمي، من خطورة الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال كدليل على فرحة عيد الفطر المبارك.

وقال “السلمي” في تصريحات له لقناة الإخبارية: “استقبلنا أمس أولى حالات الإصابة لطفل بسبب الألعاب النارية حيث حاول الطفل تفجير تلك المتفجرات البسيطة والألعاب ما أدى صوتها إلى آلام في الأذن وحضر إلى قسم الطوارئ وسط خوف أهله على حياة الطفل ولكن قمنا بالعلاج اللازم”.

وأوضح استشاري طوارئ الأطفال، أن السيناريو الخطير لتلك الأطفال قد تؤدي إلى جروح قطعية في اليدين وحروق وفقد البصر وانفجار في العين وبعضها بتر في الأطراف