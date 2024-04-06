ماكدونالدز تشتري 225 مطعمًا في إسرائيل رغم خسائرها بسبب المقاطعة

أعلنت شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة ألونيال المالكة في إسرائيل لـ225 مطعما للعلامة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان الشركة بتضرر أعمالها في الشرق الأوسط بسبب استمرار دعوات المقاطعة.

وأكدت ماكدونالدز، أنه تم توقيع اتفاق مع شركة ألونيال التي تدير سلسلة “جولدن أرشز” في إسرائيل منذ أكثر من 30 عامًا، لتصبح جميع المتاجر تحت الإدارة المباشرة لشركة “ماكدونالدز”، فيما أوضحت أن عمال السلسلة البالغ عددهم 5 آلاف عامل في إسرائيل سيحتفظون بوظائفهم.

يُذكر أن واقعة توزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود الإسرائيليين، في أعقاب الحرب على غزة، أضرت بوجود الشركة في الشرق الأوسط جراء تزايد دعوات المقاطعة لمنتجاتها.